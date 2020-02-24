南市議員關心消防員出勤安全 消防局：嚴禁車後艙載人
高雄市2月13日發生消防車出勤車禍的不幸意外造成消防人員一死四傷意外，全台輿論譁然，消防員的生命安全問題浮上檯面，台南市議員蔡筱薇等人今天到台南市消防局，要求重視基層消防員的安全，莫讓憾事再度發生。
消防局災害搶救科長邱淵明說，為保障外勤消防人員行車安全，消防局於2月18日及21日開會後決議，90輛消防搶救車輛之後艙，僅作為為裝備器材置放空間，嚴格禁止乘坐，並符合行照上可搭乘人數，出勤人員分散於分隊其它救災車輛乘座前往。
高雄市消防局鳳翔分隊本月13日深夜鳴笛出勤，路途中與一輛搶黃燈的大貨車擦撞，導致消防車翻覆，車內共有5名消防同仁，其中小隊長馮永昌不幸死亡。
蔡筱薇說，部分基層消防隊員反應，原廠設計安全帶不一定適用於每名全副武裝的消防員，應全面清查編制內的消防車，以及設計符合消防衣、帽、鞋穿上可繫上的特製安全帶，例如加裝腰際安全帶，以兼顧消防員出勤便利性。
市議員李宗翰說，部分消防車行照可承載人數限定為3人，因出勤需求在後艙加裝長椅以便承載更多人，如果發生意外，保險理賠恐怕就索求無門，政府應重新檢視相關法規。
市議員沈震東表示，建議消防局比照別的縣市開設消防車的防禦駕駛訓練課程，落實緊急車輛的駕駛訓練。市議員呂維胤說，會造就這樣的憾事，追根究底還是出勤過程的SOP需要檢討，希望消防局落實SOP。
邱淵明表示，3月4日份消防將舉辦外勤人員防禦駕駛訓練及道安講習，加強宣導正確行車觀念及駕駛技巧。消防車駕駛行經紅燈及閃紅燈路口「應先停止」，觀看左右側來車狀況，確認所有車輛均已停駛禮讓後再前進，隨時採取必要剎車措施生。消防員救災出勤前，依規定先行著裝完成後再上車，確實繫上安全帶，維護行車安全。
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