影／台南再傳托嬰中心虐童 為了戴口罩竟粗暴揪兩耳

台南市再度出現私立托嬰中心疑似虐童的情況，有網友在「靠北惡質幼兒園」臉書專頁，上傳多段影片，影片中保母為了幫小孩子戴口罩粗暴的揪著小孩子的耳朵，還有丟甩及拍打孩子的動作，市長黃偉哲上午表示即使保母已經離職但是仍然要追究其相關責任。

社會局表示，有關網傳本市托嬰中心有兩位保母疑有不當照顧幼兒情形，其中一名現場保母已於2月18日離職，另一位工作人員也暫停幼兒照顧工作。

社會局今日已逐一通知家長，目前進行轉托媒合中。社會局也前往現場實際抽看監視影像，並要求業者提供全部監視器畫面以釐清真相，後續要求園方及保母配合進行調查，若查證屬實，將可依兒少法開罰，最高可處新台幣60萬元罰款。

台南市家庭暴力暨性侵害防治中心指出，本案自2月14日獲報後已立即指派社工員調查，針對托嬰中心之照顧人員疑似不當對待兒少行為，將提行政裁罰會議討論，若違法將依兒權法第49、97條裁處6萬元以上60萬元以下罰鍰，並得公布其姓名。

據了解這是一家位在中西區的托嬰中心，負責人除了這家托嬰中心還有其他的分店。有網友上傳四段的影片到臉書粉團中，影片當中保母粗暴的將孩子丟在地上，還有一段疑似小孩子在用餐的時候被保母從後方毆打頭部，而目前因為防疫期間托嬰中心裡的小孩子都有戴口罩，其中有一個小孩口罩脫落後，保母粗暴的揪著他兩邊的耳朵幫他戴口罩。

網友看了影片都覺得非常的心痛，也希望上傳影片的人不是光把影片上傳，還要追蹤後續的處理，也有人表示如果不把影片上傳，很快就會被消滅證據，再也查不到。

網友也表示，這家托嬰中心實在是太可怕了，不只一個保母虐童，在影片中似乎有多名保母都會打小孩。