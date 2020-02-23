車停路邊一整天 北市22歲男陳屍座車警初步排除他殺

22歲林姓男子今晚被發現陳屍在座車內，救護人員獲報到場破窗搶救時，林已明顯死亡，警方介入調查後，初步排除他殺可能，詳細死因仍有待進一步釐清。

據了解，林男今晨4時許駕車到台北市萬華區貴陽街二段路邊停放，此後無人接近該車輛；直至今晚5時許，有民眾發現林男躺臥在車內後座一動不動、久未清醒，旁人察覺有異，便報警處理。

救護人員獲報後趕赴現場，將車窗擊破後，發現林已明顯死亡，後續交由警方處理。警方介入調查後，發現現場無外力介入，初步排除他殺可能，雖死者座車上查無可疑物品，但不排除用藥過量致死等可能。