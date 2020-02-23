「消防健康是最重要資本」 少女瀕死被救回感謝信超溫馨

高雄市消防局新興分隊日前為1名17歲少女急救，讓瀕死式呼吸的少女，前天時，新興分隊收到少女親筆寫信表達感謝之意「感謝你們英勇作為與認真執勤態度」、「你們健康才是人民最重要的資本」，讓收到信的消防隊員們，溫馨滿滿。

去年12月14日時，消防新興分隊轄區內1名少女因在住家附近突感不適，在撥打給父親求救後倒地昏迷，附近路過民眾見到擔憂，撥打119報警，幸好少女的父親先行到場，為她做心肺復甦術先期搶救。

新興分隊隊員朱啟菖及陳彥旻隨即到場，發現少女是瀕死式呼吸、無脈搏，接手使用自動體外心臟電擊去顫器，持續搶救5分鐘後，成功從死神手中搶回少女性命。

前天時，一封署名給「消防英雄們」的信件送到新興分隊手上，少女在信中感謝當天消防救護員們的英勇作為，讓她現在還能好好的站在這裡，讓她感謝再感謝，她也溫暖的提醒消防員們「要好好照顧自己」健康才是人民最重要的資本。

收到這封信，讓新興分隊隊員感到相當溫馨，直說「不眠不休待命備戰各式災害，收到信後感到相當值得」。新興分隊長李雲吉也說，這次能成功救回少女性命，在於第一時間有家屬使用CPR爭取救援時間，加上救護同仁判斷正確使用AED，展現平時對民眾CPR宣導成果，也表現出救護人員的訓練成效。