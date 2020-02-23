北市車禍 汽機車相撞釀1死1傷

台北市警消今天下午獲報，內湖路一段附近發生一起車禍，一輛紅色汽車左轉彎時疑未注意號誌，與一輛機車發生碰撞，造成騎乘機車的2名騎士受傷，其中機車駕駛傷重送醫不治。

北市警消下午1時許獲報，內湖路一段附近路口發生車禍，派員到場發現，一輛紅色汽車及一輛機車橫停在路中間，騎乘機車的2名男騎士躺臥地下，救護員立即把人送醫，其中機車駕駛傷勢嚴重，送醫後不治，後座乘客則是大腿骨折。

警方初步調查，60歲黃姓汽車駕駛行經此路段時，疑未依號誌搶先左轉彎，造成直行的機車煞車不及直接撞上汽車側邊，2名機車騎士隨即噴飛，其中19歲吳姓機車駕駛傷勢較重，送醫後不治。

警方針對黃姓汽車駕駛酒測，酒測值為0，他供稱，是因遭前方汽車擋住視線才釀成車禍。警訊後先依過失致死罪嫌把黃男移送法辦，詳細車禍原因仍待調查釐清。