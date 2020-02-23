影／機車大伯誤判燈號 闖紅燈騎上轎車一秒噴飛

新北市蘆洲區昨天有1名60歲吳姓男子騎乘機車，疑因誤判交通號誌倒數計時器釀成車禍，他在紅燈讀秒歸零之際，等不及燈號由紅轉綠就搶快衝出巷口，結果被綠燈直行的轎車高速撞上噴飛，摔得渾身是傷，幸好沒有立即性生命危險。

據了解，吳男昨天下午4時許，原本在三民路26巷口和其他六、七輛機車一起停等紅燈，當號誌讀秒倒數歸零時，他便跟著旁邊另1輛機車同時起步，但是燈號轉換有秒差延遲，人家移動到路口發現還沒切換成綠燈便又停下，吳男卻加足油門往前衝。

由於當時三民路幹道仍是綠燈，外側車道1輛剛剛停靠車站起步不久的公車，先被吳男闖紅燈衝出巷口嚇到緊急煞車，但與此同時，公車後方另1輛由43歲張姓男子駕駛的轎車便沒有這麼幸運，他因為前方被公車阻擋，才剛切換到內側車道，便在路口迎頭撞上吳男的機車。

吳男整個人被撞到呈大字型騰空彈起，順勢落在轎車車頂，但因車已失控偏向，撞上中央分隔島前緣停下，吳男又被重重拋到馬路上，頭部及身體四肢摔得遍體麟傷，車禍過程僅約2秒鐘。

張姓汽車駕駛胸部被方向盤撞傷，兩人均被救護車送往北市新光醫院救治，均無生命危險，抽血化驗均無酒精濃度。

員警檢閱路口監視器後發現，吳姓機車騎士未等燈號轉綠便搶快直行釀成車禍，涉嫌闖紅燈違規，而張姓汽車駕駛雖是綠燈直行，但行駛至交叉路口未減速，才會反應不及，雙方肇責比例須進一步鑑識調查釐清。