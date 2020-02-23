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超神！警政署視訊報案APP強化報案功能
警方受理民眾打110電話報案時，常發現民眾因緊張、路況不熟悉，無法清楚說明案情、地點，台南市警六分局今天說，民眾可以利用智慧手機免費下載「視訊報案APP」報案軟體後，報案時按下「視訊播出」，警方不但可用GPS找到發話地點，還可在線上面對面與員警視訊，強化報案功能。
警方說，警政署推出「110視訊報案APP」，安卓系統及iOS系統都可以下載，歡迎擔心行車時被逼車、恐嚇、危險駕駛的民眾免費下載。
「110視訊報案APP」，專門用來視訊報案。下載110視訊報案APP後，要先輸入個人資料，接著就會進入地圖畫面中，只要點選定位符號再點選視訊撥出，就完成報案手續。
如果民眾報案時不方便出聲，也可以用文字報案的形式，警方表示，不過不管是那種報案形式，都能透過GPS鎖定報案者行蹤。警方提醒民眾，110視訊報案APP是個好東西，但別沒事亂報案，如果想測試這APP能不能用，APP內也有內建測試版，大家可以先用測試版熟悉。
台南市警六分局分局長陳建民呼籲，進入人手一機科技時代，可善用手機科技或視訊報案APP保護自己，除傳統110報案和視訊方式外，民眾若遭遇現場案況緊張，無法說話時，可開啟視訊報案APP，以打字方式陳述案情，員警也可以文字傳訊方式受理，讓每名需要警方的民眾都得到最好的服務。
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