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高雄消防員重傷在醫 妻再嘆：出了事國家制度是這樣

聯合報 / 記者邱奕能/即時報導
高雄市消防局鳳祥分隊隊員（右）。圖／高雄市消防局提供
高雄市消防局鳳祥分隊隊員（右）。圖／高雄市消防局提供

高雄市消防局鳳祥分隊隊員賴統生因日前出勤時，遭拖板車撞上，現仍在高雄長庚醫院昏迷中。賴妻連日發文，今上午9點多時在臉書貼出留言，說「局裡的小額急難金還沒拿到」，只說有在募款了、長期照顧也沒有配套，讓她嘆「原來出了事，國家制度是這樣」。

針對賴統生的妻子提出疑問，高雄市消防局副局長王宗展說，局內同仁援助的小額急難救助金，會在月底前撥給在事故中傷亡的5名消防員，醫藥費也與醫院談好，由消防局統一結清：至於局外捐款，外界社團仍有陸續捐款指名給家屬，讓發生意外同仁的家庭在短期內無後顧之憂。

王也說，今早11點時，有到醫院加護病房探望統生，也與賴妻詳談，解釋消防局後續昨為，讓家屬能安心。

賴妻貼文說，昨天上午骨科醫師決定動刀，保住統生右腳，中午時大甲媽到鳳山，她扶著媽祖娘娘走了一段路，也求了壓轎金，並拿著統生衣服為他祈求平安，最後回家繳了房貸、車貸，提醒自己日子還得撐下去。

賴妻說，感謝眾人給的實質援助，不過消防局的小額急難金還沒拿到，只說有在募款了，讓她很無言也很茫然「原來出了事，國家的制度是這樣」，而且居然要靠對外募款，而不是國家制度規定安排好。

她說，去派出所做了筆錄，在路上望著出事的路口，渾身不能自制的發抖，想著統生在車內受困50分鐘，同事間她卻什麼都不知道的和孩子在聽床邊故事。

募款 捐款 高雄市

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