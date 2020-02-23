影／登里龍山失聯 警消摸黑5小時找到人已僵硬

6名登山客昨天上午前往屏東縣獅子鄉里龍山登山，原計昨天下午4時30分下午，未料其中一名60歲的登山的客卻失聯，警消獲報後隨上山搜尋，今天凌晨零時許在距離里龍山三角點約200公尺處發現失聯的登山客，可惜已無心跳呼吸、身體僵硬，今天上午已將遺體搬運下山。

海拔約一千公尺的里龍山，因難度不高，又有極佳視野，經常吸引登山客前往，消防局是在昨晚7時36分接獲報案，指60歲的登山客原應在下午4時30分左右下山，同行山友卻遍尋不著，於是趕緊報案。