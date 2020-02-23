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台灣燈會摔48架無人機 玩家指應檢視3原因

聯合報 / 記者陳秋雲/台中即時報導
台灣燈會亮點無人機展演，昨晚發生墜機事件。圖／台中市觀光局提供
台灣燈會亮點無人機展演，昨晚發生墜機事件。圖／台中市觀光局提供

台灣燈會今天閉幕，賞燈人潮已破千萬，燈會亮點昨晚演出大規模的800台無人機展演，導致無人機延後5分鐘升空，表演過程摔落48架，市府已報警處理，警方設法追查訊號來源。無人機玩家猜測，800架遙控飛機所需的頻寬大，或許是無人機侵佔了其他的非開放頻道，所以造成干擾而讓無人機掉落。

無人機群800架點祝燈會空，亮點排列女孩喝珍珠奶茶、后豐鐵馬道等動畫，高難度的演出，讓遊客驚呼好漂亮，沒想到過程墜落48架無人機，廠商損失約一百多萬元。是否惡意干擾，NCC國家通訊傳播委員會的電訊監測車，可精確掌握測出不明訊號來源和位置。

台中陳姓無人機玩家指出可以檢視三個原因，一是無人機使用頻率是否超出核可的無線電頻率？如超出應了解是否與場周邊的無線通訊設備重疊干擾，三甚至風吹也會引起機體擦撞。

無人機玩家指出，檢視使用800台無人機所使用的頻率控制表，可以了解竟是受誰干擾墜機？了解無人機使用範圍是否超出核可的無線電頻率，作為日後無人機展示的參考。

玩家表示，如果是使用全頻的維安用蔽頻器，現場就不止是48架掉下來而已，而且控制800台用的頻寬，每台差距10MHZ，總數就超過8000MHZ總數，如此容易與燈會園區內保全無線電通訊器或舞台無線麥克風頻道重疊，也可能是風吹引起密集飛行空間內機體擦撞而掉落。

市府表示，昨晚無人機展演，因展演前及展演中突然受到不明訊號干擾，造成展演前及展演期間表演飛行受到影響，導致48架無人機掉落，嚴重影響燈會遊客觀看權益及觀賞品質。相關案情已由警方偵辦了解。

今晚閉幕，若天候條件許可，燈會后里森林園區現場將進行台灣規模最大的800架無人機展演，觀旅局將請電信警察協助，在無人機展演前及展演期間偵測干擾訊號，以維護燈會無人機展演品質。觀旅局呼籲民眾千萬不要以訊號任意干擾燈會無人機展演，以免觸法。

台灣燈會 珍珠奶茶 警察

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