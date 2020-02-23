路過車禍現場 他暖心脫外套讓車禍傷患保暖

台東市太平溪河堤道路（東49-1縣道）臨近南王橋路段，今天上午發生機車騎士酒駕，追撞晨起騎單車運動的陳姓單車騎士事故，車禍責任還待警方調查釐清，但路過事故地點的台東縣民古鴻揚不僅留在現場照顧傷者，還將身上外套脫下，蓋在傷者身上保暖，暖心舉動，連到場警消人員都稱讚。

台東市太平溪河堤道路（東49-1縣道）臨近南王橋路段，今天上午7點半左右發生機車追撞單車車禍，陳與曾姓青年為蔡姓友人慶生，3人從昨晚喝酒狂歡到今天清晨才結束，蔡等3人共乘2輛機返家途中，行經東49-1縣道南王橋路段，其中1輛機車不慎追撞晨起騎單車運動的陳姓男子，造成陳姓單車騎士右小腿骨折變形、身體多處擦挫傷。

車禍發生時，古鴻揚剛好經過車禍現場，目睹曾姓與另一陳姓青年共乘機車離去，古鴻揚不僅主動打110報案，還留在現場跟其他民眾警戒交通，並合力照顧陳姓受傷單車騎士。

古鴻揚擔心陳姓傷者失溫，把自己的外套脫下，蓋在陳姓傷者身上，他自己僅著一件短袖汗衫在細雨中等候警消到來，暖心舉動，連到場警消人員都稱讚。

古鴻揚說，早上剛下過一場大雨，馬路路面還是濕的，陳姓單車騎士躺在地上，腳流很多血，天氣濕冷，很怕他失溫，就脫下外套，先蓋在陳姓傷者肚子上，讓陳姓傷者保暖。