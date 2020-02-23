台灣燈會無人機掉落 飛友：疑有人藉此抗議

台灣燈會昨晚進行第17場無人機表演時，疑受到不明訊號干擾，其中48台從高空墜落。空拍玩家上午指出，無人機管理新制即將在3月31日實施，對飛友的管制不合理，可能因此有人不滿「只許州官放火、不許百姓點燈」以蓋台方式表達不滿。

林姓飛友指出，無人機管理新制實施後，121公尺（400英呎）以上由民航局管，以下由地方政府管，但許多縣市採正面表列，也就是只列出可以飛的地點，其他地點都不可飛，這樣的做法引起飛友們不滿。

例如，包括台中市在內的11個縣市都是正面表列，政府規定只在河川地等地方可以飛，其他地點只要一升空就會被罰30萬元，實在太不合理。

他說，像彰、投和雲林縣等8縣市是採負面表列就比較合理，他們明列出除了有公告的紅色禁航區，其他綠色範圍可以在無人機管理新制規定下，不需申請即可自由飛行，就比較合理。

林姓飛友說，以日本而言，他們有做詳細調查，並考慮人口密度才訂出合理的法規，但台灣卻草率立法，影響民眾的權益。

他質疑，像有些飛友現還支援消防局進行火場空拍，以利救援和滅火，以後這樣的行為都違法；即

使小朋友自己玩個小無人機，一樣也違法，實在太不合理。

林姓飛友說，其實已有廠商開發出設備，只要無人機一起飛，就可以偵測到，政府大可買到這些設備就以好好管理，而且不影響飛友的空拍樂趣。

他也質疑，無人機空拍已是世界趨勢，科技部還舉辦創意比賽，但交通部和地方政府卻開倒車，扼殺這個產業和飛友權益，令人不解。

也有其他飛友指出，空拍延伸視野不應該再像以往規範模型飛機，訂高度並無意義，政府應趕上這個思維。另像南投縣長就讓大家盡情的飛，還可以把南投的好山好水讓大家知道，帶動觀光，但台中市連大甲溪都不能拍，豈不可笑。