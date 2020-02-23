排水溝驚傳有浮屍 嘉縣消防隊員下水一拉：塑膠的啦！
嘉義縣太保市保鐵一路太保變電站前的排水溝驚傳有浮屍，嘉義縣消防局今天上午11點55分接獲民眾報案，由太保分隊派出水箱車及救護車到場救援，只見消防人員小心翼翼爬下階梯動手一拉，原來是塑膠假人。
消防人員表示，上午接獲民眾報案，發現排水溝中出現一具浮屍，消防人員不敢大意，緊急出動2輛車，共計4名消防隊員，1名義消到場支援。
抵達現場後，只見「浮屍」的雙腳浮在水面，難以辨識容貌，消防人員趕緊架設好階梯，爬下排水溝，進行打撈作業，靠近一看，才發現是一具斷頭，穿上襪子及手套展示用的塑膠假人，消防人員無奈大喊「塑膠的啦，嚇死人。」
消防人員出動大陣仗，前往第一線搶救，最後抱得「塑膠假人」歸隊，消防人員笑說，這樣的「烏龍」不誇張啦，沒人受傷就好。
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