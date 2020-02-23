高雄消防員車禍昏迷第11天 賴統生手指動兩次

高市消防員賴統生車禍尚未甦醒，今天進入第11天。賴妻說，近日賴統生有兩次聽從醫護指令動一下手指，可惜昨天沒有其他進展，近日將動骨折手術以求保住右腿，為祈求先生早日清醒，昨天帶著他的衣服參與大甲媽南巡遶境扶轎祈福，期盼神明讓奇蹟早日出現。

鳳祥消防分隊水箱車13日晚間出勤發生嚴重車禍，小隊長馮永昌不幸傷重不治，頭部傷勢嚴重的隊員賴統生昏迷至今，賴妻透過臉書社團「我們消防家族」PO文向關心親友報告病況與進展。

昨天中午適逢大甲媽百年南巡鳳山，賴妻帶著賴的衣服扶鑾轎走一小段路，也求了壓轎金，祈求媽祖娘娘讓先生清醒平安回家。賴妻今早說，賴統生昏迷進入第11天，依舊未清醒，前天他有聽從指令動兩次手指，可能剛好是巧合，骨科醫師已決定近日動刀替他保住右腿。