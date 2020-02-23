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高雄消防員車禍昏迷第11天 賴統生手指動兩次

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
賴統生昏迷進入第11天，賴妻祈求神明保佑。圖／取自臉書我們消防家族
賴統生昏迷進入第11天，賴妻祈求神明保佑。圖／取自臉書我們消防家族

高市消防員賴統生車禍尚未甦醒，今天進入第11天。賴妻說，近日賴統生有兩次聽從醫護指令動一下手指，可惜昨天沒有其他進展，近日將動骨折手術以求保住右腿，為祈求先生早日清醒，昨天帶著他的衣服參與大甲媽南巡遶境扶轎祈福，期盼神明讓奇蹟早日出現。

鳳祥消防分隊水箱車13日晚間出勤發生嚴重車禍，小隊長馮永昌不幸傷重不治，頭部傷勢嚴重的隊員賴統生昏迷至今，賴妻透過臉書社團「我們消防家族」PO文向關心親友報告病況與進展。

昨天中午適逢大甲媽百年南巡鳳山，賴妻帶著賴的衣服扶鑾轎走一小段路，也求了壓轎金，祈求媽祖娘娘讓先生清醒平安回家。賴妻今早說，賴統生昏迷進入第11天，依舊未清醒，前天他有聽從指令動兩次手指，可能剛好是巧合，骨科醫師已決定近日動刀替他保住右腿。

賴妻說，去警局製作筆錄時經過出事路口，「混身不能自制的發抖」；謝謝很多人給她實質援助，不過消防局的小額急難金還沒拿到，國家制度對於長期照顧沒有配套，出事居然要靠對外募款，很無言也很茫然。

賴統生昏迷進入第11天，賴妻在臉書發文向外界報告近況。圖／取自臉書我們消防家族
賴統生昏迷進入第11天，賴妻在臉書發文向外界報告近況。圖／取自臉書我們消防家族

車禍 遶境

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