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影／酒後縱火自己逃離現場 父害兒命危、妻臉部燒傷

聯合報 / 記者柯毓庭／新北即時報導
徐男酒後與妻子發生爭執，隨後疑似因此不滿縱火，險造成兒子喪命。圖／民眾提供
徐男酒後與妻子發生爭執，隨後疑似因此不滿縱火，險造成兒子喪命。圖／民眾提供

59歲擔任臨時木工的徐姓男子與同年擔任清潔工的黃姓妻子、兩人待業中的36歲兒子一同住在新北市中和區連城路347巷一棟民宅3樓，今天凌晨徐男酒後因故與黃妻在客廳發生口角，隨後徐男縱火並自行逃離，黃妻與兒子留下想滅火卻滅不了，黃妻見狀也離開，兒子則因較慢離開吸入太多濃煙，在浴室失去生命徵象。

警消獲報到場後，發現徐男先行逃出，僅輕微性嗆傷，但送醫後徐男因情緒激動，由院方注射鎮定劑後昏睡至現在，隨後也自行逃出的黃妻則臉部受到輕微燒燙傷，送醫後暫無大礙；消防入內搜救，又在浴室發現全身癱軟、疑似因吸入過多濃煙失去生命跡象的兒子，經送醫後恢復呼吸心跳，目前仍在加護病房。

黃妻指出，徐男常常喝酒，今天凌晨又在家喝得醉醺醺後，與她因故發生口角，徐男不滿開始亂摔東西，還揚言要縱火，黃妻未予理會並與兒子一同進入房間，沒想到10分鐘後便聽到聲響，與兒子回到客廳查看發現客廳已起火，徐男見狀更直接逃離現場，黃妻與兒子則留下設法滅火，未料火勢仍越燒越大，黃妻因此也跟著逃離，留下兒子一人滅火。

附近鄰居表示，徐男與黃妻時常發生爭執，今天凌晨兩人又起口角，他聽到疑似是摔酒瓶的聲響，約莫10分鐘後，又聽到「碰碰碰」很大的聲響，接著便發現3樓竄出濃煙，他便趕緊叫醒妻小逃命。

警方則表示，目前已派員在醫院現場針對徐男戒護，因目前徐男、黃妻與兒子都在救治中，後續待3人清醒、身體狀況恢復後，會進行筆錄偵訊，並針對徐男縱火一事朝向涉犯公共危險罪嫌偵辦。

警、消獲報後到場，將自行逃出的徐男、黃妻與於浴室被發現失去生命跡象的兒子送醫。記者柯毓庭／攝影
警、消獲報後到場，將自行逃出的徐男、黃妻與於浴室被發現失去生命跡象的兒子送醫。記者柯毓庭／攝影

縱火

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