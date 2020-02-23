疑太晚入山又下雨3人劍龍陵迷路 瑞芳警消摸黑搜救

瑞芳劍龍稜為東北角黃金十稜之一，以刺激攀爬、景色超優為山友津津樂道。但昨晚有3名山友疑似太晚入山，加上雨勢，被困在山上求援。瑞芳警消入山搜救，在深夜12點順利安全帶下山，結束一場驚魂。

劍龍稜全程幾乎裸岩且未架繩索，適合較有攀爬經驗的登山者，愈往上爬視野愈好，一旁的海景形成台灣地形地貌中山與海相伴的獨有景觀，爬上去可遠眺陰陽海、茶壼山。

稜線上排成一列的巨大岩塊直指天空，無繩索加上斷崖的稜壁，被喻為沒踩好人就掰掰的路線，但攻頂後會很有成就感。

但昨天7點40分新北警消接獲報案，稱一行三人攀爬劍龍陵途中迷途，入夜後伸手不見五指，因未攜帶過夜設備，急需搜救協助。

警消獲報後，隨即由周邊的新北瑞芳、九份消防分隊以及金瓜石、鼻頭警派出所加上義消共15人組成搜救小組，準備入山營救。

警方指出，報案民眾雖然提供手機定位點，但因山區地區起伏多變，定位點訊號偏離，因此無法使用。警消研判登山路徑後，決定兵分二路，在晚間8點30分分別由草山戰備道半平山登山口及茶壺山登山口摸黑入山搜救。

雖然晚間下雨加上低溫，增加許多搜救難度，所幸其中一隊順利在晚間10時在555峰陵線附近成功搜救到3名登山客，並且在深夜12點順利安全帶下山，返回九份消防分隊休息，結束一場驚魂記。經警消初步檢視三人並無大礙，僅稍微受到驚嚇及體力不支。

資深山友表示，研判這三人應是無經驗，錯估體力及登山所需時間，太晚入山加上雨勢影響，以至於在天黑時仍未抵達目的地，在緊張之下走錯支線以至於迷途。山友提醒劍龍陵等在周邊山區屬於較高難度的路線，最好有資深山友陪同攀爬，避免意外。