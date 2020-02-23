影／通宵慶生喝茫機車酒駕肇事 倒霉單車晨運男被撞傷

台東市太平溪河堤道路（東49-1）縣道今天清晨7點半，發生機車酒駕追撞晨起騎單車運動市民車禍，造成43歲陳姓男子右小腿有骨折及身體多處擦挫傷，幸無生命危險。

據悉，疑為肇事者之一的21歲蔡姓男子在事故現場，不斷自責「都是我的錯」。蔡男向警方表示，陳姓、曾姓友人為他慶生，從昨晚喝到今天早上才結束返家，在路上發生意外。

警消趕抵現場時，留在現場的疑為肇事者之一的蔡男子全身散發濃厚酒氣，經警方當場酒測值為每公升0.96毫克，蔡身上也有多處擦挫傷，蔡自稱是他追撞陳姓單車騎士。但陳姓騎士小兒子及目擊者卻表示，肇事者另有他人。

受傷陳姓男子的小兒子向警方說，今天早上7點多跟父親一起騎單車走49-1縣道晨運，爸爸騎在前頭，經過南王橋往北約300至400公尺，就聽到後頭有機車高速行駛而來，沒想到2輛機車超越他後，其中一輛就追撞他爸爸，2輛機車一起「犁田」倒地，但撞他爸爸的人馬上就騎車載另一人跑掉，留在現場的（蔡男）不是撞他爸爸的人。

在附近果園工作的洪姓農民也向警方表示，事發時，聽到碰撞聲，就跑出果園查看，只看見有2車3人出現在肇事點，另一車2人迅速扶起倒地的機車共乘離去，另一人留在現場，不知是誰撞的。

路過的古姓男子不僅主動向警方報案，還留在現場照顧受傷的陳姓男子，並將身上外套脫下，蓋在陳姓男子身上保暖；古姓男子說，他看到1車2人快速離開，原以為是路過民眾，後來才知跟現場的肇事蔡姓男子是一起的。