29歲兒子逛台中燈會走丟了 父求助警鷹眼尋獲

台中市五旬薛姓男子昨天晚間7時許與疑緩有身心障礙的兒子，一同前往2020台灣燈會后里馬場的燈區賞燈，未料因人潮眾多，薛與兒子走失，薛因此請現場警方協助，並提供兒子相片以利找人，警方與現場工作人員立刻通報協尋，當時豐原警分局頂街派出所所長廖俊賔、潭子分駐所所長蔡易儒正在交通疏導，看到照片後一眼認出薛的兒子就在眼前，趕緊回報薛到場，薛也感謝警方協助。

豐原警分局表示，昨天晚間7時許，同仁在台灣燈會后里馬場園區i13服務站，接獲50多歲薛姓男子求助，他與疑患有身心障礙的兒子（29歲）觀賞花燈時，因人潮眾多，不慎走失，遂尋求協助，並提供照片供辨識，現場工作人員立即通報警方及志工單位協尋。

豐原分局表示，當時頂街派出所所長廖俊賔、潭子分駐所所長蔡易儒正在馬場路、寺山路口疏導人車，接獲通知後立即轉傳現場執勤同仁知悉，忽然眼尖發現薛男就在眼前，立即通報i13服務站，並由蔡易儒在晚間8時許，引導薛至動物狂歡嘉年華燈區入口前，讓父子2人團聚，薛對於警方積極協尋作為不勝感激，連連道謝。