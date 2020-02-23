影／貨車搶快硬擠妙齡女愛車 七旬翁：無聊小事也報案

台中市楊姓女子在1日中午開車在東區精武路、南京東路停紅燈時，一輛貨車疑似為了超車，從楊女轎車右後方「硬擠」，過程中疑因貨車後車斗突出，而擦撞到楊女轎車的右車頭，造成毀損，但貨車肇事後繼續往前行駛，警方獲報調閱監視器，查出七旬蔡姓老翁違規，蔡否認肇事，還大言不慚說「無聊的小事也在報案」，全案警詢後依違反道交條例告發。

台中市第三警分局交通分隊表示，1日中午12時許獲報，楊姓女子（21歲）開車在東區精武路、南京東路口停等紅燈，號誌轉換綠燈時，一輛貨車疑不耐久候，從車輛右後方硬擠過來，與楊女轎車發生擦撞後暫停了一下，隨後繼續行駛，但過程中貨車的後貨車斗已造成楊女轎車車頭損傷。

經警方調閱行車記錄器，查出蔡姓男子（71歲）是貨車駕駛，聯絡蔡到案說明。

蔡辯稱，當時行經南京東路口直行精武路，一度覺得怪怪的，但從後照鏡查看未發現異狀，還直說「現在的人真是無聊，這樣子也要報案」。