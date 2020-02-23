聽新聞
test
0:00 / 0:00
台灣燈會無人機48台墜落初估損失300萬 電訊監測車可緝兇
台灣燈會今晚閉幕，昨晚安排800台無人機表演時，其中48台受不明訊號干擾墜落，台中市觀光旅遊局已請電信警察隊今天到燈會現場協助監測並追查不明訊號，一名電信警察說，其實NCC國家通訊傳播委員會的電訊監測車，更可精確掌握測出不明訊號來源和位置。
台中市觀旅局昨晚緊急通知，昨晚7點10無人機展演，因展演前及展演中突然受到不明訊號干擾，造成展演前及展演期間表演飛行受到影響，導致48台無人機掉落，嚴重影響燈會遊客觀看權益及觀賞品質。
觀旅局說明，今晚是閉幕日，若天候條件許可，燈會后里森林園區現場將進行台灣規模最大的800台無人機展演，觀旅局將請電信警察協助，在無人機展演前及展演期間偵測干擾訊號，以維護燈會無人機展演品質。觀旅局呼籲民眾千萬不要以訊號任意干擾燈會無人機展演，以免觸法。
觀旅局初估，48台無墜毀，一台造價約6到7萬元，業者損失300萬元。
一名電信警察表示，電信警察隊有獵狐槍可偵訊不明訊號，NCC的電訊監測車可更精確偵測到不明訊號來源和位置，以偵測設備和三角定位法，找出不明訊號的點，「真的很準」，這台電訊監測車，也曾派到國家考試現場，防止電子舞弊。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言