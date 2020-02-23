影／男疑酒後縱火與妻自行逃出 兒無生命跡象送醫

新北市中和區連城路347巷今天凌晨1時許發生一起火警，家住3樓的59歲徐姓男子疑似酒後與59歲黃姓妻子發生口角並縱火，隨後徐男與黃妻自行逃出，徐男未受傷、黃妻受到輕微燒傷，36歲兒子則由消防員救出，無生命跡象送往雙和醫院，經急救恢復生命跡象。

警、消獲報到場後出動各式救災車共31輛，現場燃燒面積約20坪，因屋內放置許多易燃物，煙霧漫延至4樓，所幸消防員10分鐘後便控制火勢，20分鐘後完全將火勢熄滅。

徐男與黃妻兩人自行逃離，其他鄰居亦無人受困與受傷，消防入內搜索後在廁所發現全身癱軟已無呼吸心跳、疑似吸入性嚴重嗆傷的兒子，目前已將3人送往雙和醫院急救，徐姓兒子目前已恢復生命跡象，仍在搶救中；徐男則因情緒激動，由院方注射鎮定劑。

附近鄰居指稱，徐男與黃妻住在3樓，兒子則住4樓，夫妻倆時有爭執，今天凌晨2人又發生口角衝突，還伴隨疑似摔酒瓶的聲音，接著鄰居只聽到很大聲的「碰碰」聲響，約10分鐘後3樓便竄出濃煙。