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國道自撞 爬出喊救命 被撞飛亡

聯合報 / 記者林伯驊／高雄報導
國道三號北上高雄田寮段昨天凌晨發生追撞，銀色轎車疑似自撞翻覆後，連被後方三車追撞，車上傅姓乘客遭撞噴飛，當場死亡。 記者林伯驊／翻攝
國道三號北上高雄田寮段昨天凌晨發生追撞，銀色轎車疑似自撞翻覆後，連被後方三車追撞，車上傅姓乘客遭撞噴飛，當場死亡。 記者林伯驊／翻攝

一輛轎車昨天凌晨在國道三號北上高雄田寮段自撞，翻覆在中線車道，傅姓乘客爬出欲求救，遭後方來車撞上噴飛，當場頭顱破裂死亡，李姓駕駛脫困後逃到外側路肩倖免。警方查出，翻覆的轎車共被三車先後追撞，疑撞死人的蔡姓駕駛涉肇逃，將車丟置關廟服務區，昨天下午到案說明。

警方調查，李姓男子昨天凌晨兩點多開銀色轎車載傅姓友人行經國道三號三七一點一公里內側車道，疑失控撞內側護欄，再撞外側護欄後翻覆在中線車道；後方大貨車閃避不及擦撞。當兩人爬出車內脫困，傅遭另輛轎車追撞噴飛，倒臥內側護欄旁，李嚇得躲至外側路肩，後方一輛紅色轎車又追撞，使翻覆的銀色車翻正。

警消獲報到場時發現傅姓男子頭顱破裂，明顯死亡未送醫；李姓男子、紅車上的陳姓夫妻有肢體外傷，兩歲女兒瘀青無傷，三人連同女童送醫；銀色轎車嚴重變形，幾成廢鐵，零件散落滿地。

蔡姓男子涉追撞傅姓男子後駛離逃逸，行駛兩公里多後疑車損不堪使用，直接丟置關廟服務區由友人接回台中，直到警方調閱監視系統、比對ＥＴＣ資料鎖定身分，才到案說明，但辯稱「不知撞到什麼」。

李姓男子說：「開一開就失控了」，事發前沒超速、胎壓正常，不解車輛為何失控。他指出，爬出車外當下聽到傅姓男子喊「救命、救命」兩聲，接著就沒聲音，一起身，驚見傅已被撞飛倒地。

警方指出，銀色轎車卅歲的李姓男駕駛，及陸續追撞的大貨車廿三歲郭姓男駕駛、另兩輛轎車的五十八歲蔡姓男駕駛、卅二歲陳姓男駕駛皆沒酒駕，都涉過失致死罪，蔡因追撞後離開現場，另涉肇逃罪。橋頭地檢署檢察官昨天以傅姓死者須再複驗判定死因，要求警方再調資料釐清過失責任，訊後四人均請回。

警方表示，在高速公路車禍，發生事故後應立即開啟雙黃燈、在車後一百公尺豎立警示牌，若僅車損，確定自身安全下，拍攝車頭、車尾全景及碰撞點，就可移車；如果有人受傷，盡量不移動現場，做好警示，人就至外側護欄或路肩等待。由於事發路段無路燈，警方建議駕駛夜間應開遠光燈。

車道 國道 車禍 檢察官 酒駕 高速公路

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