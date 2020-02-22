機車拋錨「顧路」又沒錢 警借百元助男脫困

新北市一名龐姓男子（38歲），日前下午4時許，騎著機車要前往中和的工地，豈料行介壽路時，機車突然故障發不動，當時身上沒有現金可以轉乘公車，於是到三峽警分局橫溪派出所求助。原先龐男向員警借資100元，但警方了解狀況後，便自掏腰包供他乘車。雖然員警表示不用還錢，但事後龐男仍回到派出所還錢，並感謝員警協助。

據了解，龐男從事臨時工，需經常往返不同工地，且僅以機車代步。於2月20日下午4時許，龐男一如往常騎著機車從三峽要去中和工地領取工資，豈料行經介壽路三段時，機車竟然因為不明原因故障發不動，再加上身上沒有足夠的現金，不僅無法請人維修，更沒辦法轉乘公車或捷運，情急之下只好到附近的橫溪派出所求助。

起初，龐男走進派出所時，神奇相當緊張且語氣相當著急得向警員劉思維說明狀況，並表示想向員警借資100元供他用於乘車，還說願意以身分證作為抵押。警員得知後，直接自掏腰包供龐男坐車，還向他說這筆錢不用還錢也沒關係，更不用以個人證件作抵押。龐男聽完相當感動，並拿著警員給他的錢乘車到中和領取工資。

當天傍晚6時許，龐男拿到工資並修好機車，隨即返回派出所將錢歸還警員。龐男還說，如果當時沒有警方幫忙，身上沒錢修車又沒辦法坐車，根本無法到工地拿錢，當下都不知道該怎麼辦，還好有警員幫助才能順利拿到工資，並不斷感謝警員的協助。