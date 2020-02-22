搶北市銀樓兩嫌落網 14萬金飾下落不明

李姓、趙姓男子傍晚行搶台北市內湖區某銀樓，佯裝客人消費，李趁隙逃跑帶走總價14萬元的金項鍊及金牌，趙被業者反鎖銀樓內，1小時後李投案稱已丟棄得手的金飾，警方初步了解兩人因缺錢犯案，漏夜追查金飾下落。

據調查，今天下午5點多，李姓（21歲）、趙姓（24歲）男子進入這間位於東湖路的銀樓，假意挑選飾品，周姓男老闆與成年兒子熱情接待，李試戴金項鍊及金牌照鏡子後，趙以領錢為由請業者遙控打開門鎖，李抓著金飾衝出銀樓，業者趕緊鎖門困住趙。

警方到場逮捕趙，1小時後李向新北市汐止警分局社后派出所投案，被帶到台北市內湖警分局康樂派出所調查，身上沒有金飾。