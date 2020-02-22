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越南籍山老鼠盜採檜木 遇到原住民查緝員踢鐵板被逮

聯合報 / 記者江良誠／南投即時報導
越南籍山老鼠遭查緝，企圖從水溝樹叢逃竄，但遇到體能更好的查緝人員，被制伏在地。圖／南投林管處提供
越南籍山老鼠遭查緝，企圖從水溝樹叢逃竄，但遇到體能更好的查緝人員，被制伏在地。圖／南投林管處提供

強中自有強中手！兩名越南籍籍男子今天上午在南投縣奧萬大山林盜採珍貴的台灣紅檜、黃檜樹瘤，被南投林管處護管員和警方埋伏查獲，2人年輕身手矯健，立刻跳下水溝、草叢逃竄，以為可以逃過查緝，不過，護管員和警察中也有原住民且是陸戰隊退伍，體能更勝一籌，立刻追上將2名越南男子壓住制伏，起出已切割樹瘤33塊，重達184公斤，市值200多萬元，全案依違反森林法移送法辦。

南投林區管理處接獲情資，最近有外籍人士進入奧萬大附近林地盜伐珍貴林木，會同保七總隊第六大隊、仁愛警分局埋伏查緝，今天上午8時於奧萬大聯外道路發現2名男子以越南話交談，研判就是山老鼠，查緝人員在路旁埋伏，等兩人將切割好的檜木樹瘤裝袋後，警方立刻上前逮捕。

2名嫌犯見狀，立刻丟下袋子，跳下路旁水溝，想藉草叢掩護逃跑，兩人年輕身手矯健以為可以逃過追捕，但查緝的員警和護管員，也不乏原住民且是海軍陸戰隊退伍，每天鍛鍊體能，立刻追趕上去，並迅速將2名男子壓制在地，讓他們束手就擒。

警方調查，2名男子都是越南籍、姓阮，只有20多歲，從取出的33塊檜木樹瘤來看，研判是山老鼠集團盜採檜木後，切割下珍貴的樹瘤，再找年輕體力佳的越南移工將檜木背下山，賺取暴利。沒想到這次遇到體力更好的查緝人員踢到鐵板。

警方研判，嫌犯可能認為星期六是周休假期，林務員及員警鬆懈而有機可乘從事不法，但護管員發現可疑狀況，都會敏銳觀察立即通報警方查緝，全案將由檢警及移民署持續追查偵辦。

南投林管處長李政賢說，森林是全體國民的公共財產，將持續和檢警合作遏止山老鼠不法行為，決不容許山林隨意遭受破壞，民眾如發現盜伐，可撥打電話0800-000930（您您您救山林）提出檢舉，因而破案提起公訴者，最高可發給300萬元獎金。

南投林管處會同警方查緝山老鼠，取出珍貴的檜木樹瘤33塊，市價兩百多萬元。圖／南投林管處提供
南投林管處會同警方查緝山老鼠，取出珍貴的檜木樹瘤33塊，市價兩百多萬元。圖／南投林管處提供
南投林管處會同警方查緝山老鼠，取出珍貴的檜木樹瘤33塊，市價兩百多萬元。圖／南投林管處提供
南投林管處會同警方查緝山老鼠，取出珍貴的檜木樹瘤33塊，市價兩百多萬元。圖／南投林管處提供

越南 山老鼠 奧萬大

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