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男警結束勤務騎車滑倒 對向雙載女騎士遭撞傷

聯合報 / 記者曾健祐／桃園即時報導
龜山派出所男警結束勤務騎車返回時，因天雨不慎滑倒，導致對向女騎士閃避不及擦撞，所幸雙方均無大礙。圖／報系資料照
龜山派出所男警結束勤務騎車返回時，因天雨不慎滑倒，導致對向女騎士閃避不及擦撞，所幸雙方均無大礙。圖／報系資料照

桃園龜山派出所1名男警今傍晚支援驅離陣頭活動勤務，回程時在下坡路段因天雨路滑，壓到雙黃線不慎滑倒，導致對向上坡騎機車雙載的2名女子不慎撞上，其中1人身體疼痛送醫，男警也有擦傷，所幸均無大礙，警方表示，同仁將支付女騎士車損，並慰問洽談後續和解事宜。

目擊民眾指出，下午大約5點半行經大林路幸福國中前，看見10幾輛警用機車，以及2、3輛巡邏車鳴笛迅速趕往幸福社區，但過沒多久就陸續下來，其中1輛警用機車沿著幸福一街下坡時，和民眾發生擦撞，機車、傷者倒在路邊，沒多久消防車就趕到現場。

據了解，龜山幸福社區今天下午有廟會活動，由轄區大林派出所執行周邊勤務，因該活動結束後陣頭遲遲不散，為避免發生衝突，警方通報線上警網到場，包括隔壁的龜山派出所員警也到場支援，確認相關人員都散去後警方才準備返回崗位。

但因幸福社區聯外道路幸福一街坡道陡，加上有連續彎道，當時飄雨地上溼滑，男警騎機車下坡時車輪不慎壓到雙黃線，才人車滑倒，而對向上坡的女騎士閃避不及撞上。

消防獲報到場，給予雙方初步包紮止血，女子表示身體疼痛由救護車送醫，而男警身上也有擦傷但不需送醫；龜山分局表示，初步了解同仁因天雨滑倒，與民眾發生擦撞，後續將賠償騎士修車費用，也慰問洽談和解事宜。

警察

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