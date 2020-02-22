消防隊員幫忙抓兔子 反而惹一身腥

高雄市消防局高桂消防分隊昨晚據報協助抓兔子，因兔子在連棟7間樓房的2樓遮雨棚上來回跳，閃躲消防隊捕抓，消防隊耗了2小時，才抓到兔子，可是當時卻有人責怪消防隊的效率，令賣力協助捕抓兔子的消防隊員和義消相當無奈。

據了解，有人在高雄市小港區松金街，發現這隻兔子在連棟的樓房遮雨棚上，已待了約4天左右，便將訊息貼到網路社群網站，警方據報，前往察看，才通報消防局協助抓兔子。

昨晚8點30分左右，高桂消防分隊1名消防員和1名義消一起去了解狀況，看兔子在遮雨棚上來回跳躍，連棟7間都是牠逃捕的空間，並不好抓；消防隊員如果要上遮雨棚抓兔子，可能會踩破遮雨棚，反而有危險，後來消防隊員才回去拿釣杆和釣魚用的撈網，耗了近2小時，才順利網住兔子。

但是，當時有里長認為消防隊動作慢、效率差，令消防隊員和義消相當無奈。

高雄市消防局今天表示，高雄市對貓、犬及其他動物救援方式，早已協調動保處與消防局的責任時間，明訂2014年9月15日開始，每天上午8點至晚上11點30分，由高雄市動物保護處負責，晚上11點30分至隔天上午8點，由消防局負責；那瑪夏、桃源、茂林、六龜、杉林及甲仙區，全天候由消防局負責。