台中亞洲雞腿王便當店起火 炒菜廚師燙傷送醫
傍晚5點多正值用餐時段，台中市北區進化路上的「亞洲雞腿王」便當店傳出火警，大批消防車到場，火勢於半小時內撲滅，其中店內49歲王姓廚師自述有輕微嗆傷。王稱當時他正在炒菜，火勢莫名一發不可收拾。經救護員檢傷，王右手掌有1度1%以下燙傷、意識清楚，送醫急救，進一步起火原因有待釐清。
今天傍晚5點13分，台中市北區進化路與育強街口的「亞洲雞腿王」便當店傳出火警，濃濃黑煙引來民眾注目。消防局派遣北屯、大誠、文昌分隊及第八大隊部，火勢於半小時內控制、撲滅。
據悉，店內任職的王姓廚師(49歲)當時正廚房工作，據王轉述，當時他正在炒菜，火勢莫名一發不可收拾，他也嚇一大跳，且有輕微吸入性嗆傷。
救護人員初步檢傷，王男遭濃煙嗆傷、右手掌1度1%以下燙傷、意識清楚，送中國醫藥大學附設醫院急救。警消表示，進一步起火原因有待消防局火調科與市警局鑑識小組進一步釐清。
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