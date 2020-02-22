虛驚一場！男載巨型包裹趴趴走遭攔查 拆開驚見「傲人女子」

彰化一名中年男子在情人節晚上騎機車，後座載著一個黑色塑膠袋包裹的長形物體，引起警方注意，員警攔查詢問究竟載了什麼東西，男子卻沉默不語，警方起疑請求轄區支援，小心翼翼打開塑膠袋發現是女性矽膠充氣玩偶，如臨大敵的員警都鬆了一口氣，一問之下才知道該名男子要搬家，因沒車搬運才會將「女子」打包載出門。

員林村上派出所張姓員警在2月14日晚間與同事巡邏，晚間11點多在超商簽完巡邏箱時，看到男子騎乘機車載著疑似人形物體的黑色物體，機車晃動時又具有彈性，他提高警覺趕緊追上攔查，詢問男子內容物是什麼，張員說，男子緊張冒汗，又看到他車前放了一個推車，心想「大事不妙」，立即呼叫同仁支援，鄰近派出所人力也到現場協助。

5名員警到場處理，有人觸碰塑膠袋摸到「軟軟的」物體，頭皮發麻，戴上手套碰觸有人還說「這裡有關節」，現場相當緊張，員警說，塑膠袋因綁得很緊，小心翼翼翻開才發現一具身材傲人，穿著性感內衣的矽膠女子躺在裡面，原本以為轄區發生刑案的一群人才鬆一口氣。

但員警看到如真人的模特兒也大開眼界，臉蛋有眉毛、身體就像真人一樣有彈性，甚至還有骨幹、四肢可靈活扳動，據男子表示，因是一比一的體型，163公分、30多公斤，價格高達6萬多元，因搬運不易，才需要推車協助。

警方說，男子表示因要搬家，才會這樣騎車上路，事後同仁擔心會嚇到其他民眾，還是叫了計程車來協助載運，起初運將看到也面有難色，經說明才願意載送，結束一場虛驚。