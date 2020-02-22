國三田寮追撞1死他落跑 車丟關廟服務區逃回台中

國道三號北上高雄田寮段今天凌晨4車連環撞，李姓男子駕駛銀色轎車自撞翻覆，在中線先遭大貨車擦撞後，李及乘客傅姓男子爬出車外，此時疑有另輛轎車衝撞，造成傅噴飛到在內線護欄邊死亡；不料肇事車輛迅速逃逸。國道警方調閱監視器並比對ETC資料，今天下午4點多通知蔡姓男子到案說明。

據了解，肇事的蔡姓男子（58歲）接獲警方通知，表明願自行到案，供出撞擊後他便將車輛停在關廟服務區，另找友人載回台中，但對於是否知情撞死人，他辯「不知道撞到什麼東西」。

國道警方則前往關廟服務區拖回蔡姓男子的轎車，不過該車的車頭、車身都有嚴重撞擊凹痕，力道不輕，警方懷疑恐怕不只撞上死者，對於蔡辯「不知撞到什麼」的說法存疑，將依過失致死罪送辦。