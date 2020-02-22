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韓國男子身亡被驗出新冠病毒 可能是第三起死亡個案

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國三田寮追撞1死他落跑 車丟關廟服務區逃回台中

聯合報 / 記者林伯驊／高雄即時報導
國道三號北上高雄田寮段今天凌晨發生1車自撞後，後方3車接連追撞，造成1死。記者林伯驊／翻攝
國道三號北上高雄田寮段今天凌晨發生1車自撞後，後方3車接連追撞，造成1死。記者林伯驊／翻攝

國道三號北上高雄田寮段今天凌晨4車連環撞，李姓男子駕駛銀色轎車自撞翻覆，在中線先遭大貨車擦撞後，李及乘客傅姓男子爬出車外，此時疑有另輛轎車衝撞，造成傅噴飛到在內線護欄邊死亡；不料肇事車輛迅速逃逸。國道警方調閱監視器並比對ETC資料，今天下午4點多通知蔡姓男子到案說明。

據了解，肇事的蔡姓男子（58歲）接獲警方通知，表明願自行到案，供出撞擊後他便將車輛停在關廟服務區，另找友人載回台中，但對於是否知情撞死人，他辯「不知道撞到什麼東西」。

國道警方則前往關廟服務區拖回蔡姓男子的轎車，不過該車的車頭、車身都有嚴重撞擊凹痕，力道不輕，警方懷疑恐怕不只撞上死者，對於蔡辯「不知撞到什麼」的說法存疑，將依過失致死罪送辦。

今上午檢警進行相驗後，決定再進行複驗解剖，釐清傅姓男子致命原因；橋頭地檢署檢察官今天並於殯儀館開臨時偵查庭，初步認為，銀色轎車駕駛李姓男子，後方追撞的大貨車郭姓駕駛、紅色轎車陳姓駕駛，以及最後到案疑似直接撞擊死者的蔡姓駕駛共4人，恐都涉過失致死之嫌，不過究竟檢方請警方再調資料查明是否有辦法盡注意義務，訊後都先行請回。

蔡姓男子今天凌晨疑追撞，導致傅姓男子噴飛死亡，但蔡未停車，將車丟關廟服務區，便找人載走。記者林伯驊／翻攝
蔡姓男子今天凌晨疑追撞，導致傅姓男子噴飛死亡，但蔡未停車，將車丟關廟服務區，便找人載走。記者林伯驊／翻攝

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