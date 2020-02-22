高雄重傷消防員可聽指令動拇指 妻欣喜：快醒來回家了

高雄市消防局鳳祥分隊消防車1死4傷車禍，傷重的分隊長曾柏雄、隊員賴統生，仍住加護病房觀察。今天賴統生的妻子在臉書貼出留言，說「醫師說他可聽指令動大拇（母）指」，讓她「欣喜若狂」，她也很想催統生，「快點醒來，我們回家了，不怕了，我在。」

鳳祥消防分隊消防車2月13日出勤，遇拖板車搶黃燈，造成消防小隊長馮永昌死亡，分隊長曾柏雄、隊員賴統生、芶玉錦、郭峻嘉受傷，除了開消防車的芶玉錦17日已出院，請假1個月在家休養，另3人至今分別住高雄長庚及國軍高雄總醫院治療。

賴統生的妻子期盼他早日傷癒醒來，連日在臉書「我們消防家族」留言。今天她留言，說昨天去探望統生，「醫師說他可聽指令動大拇指（二回）」，當下她欣喜若狂。昨晚她帶孩子到病房，「想試驗是否真的已清醒能聽懂指令」，試了半小時，覺得不像是聽懂指令，「但手就一直動啊抓啊」。

不過，賴妻回想平時統生休假，就會指揮他做家事，「他慢吞吞的，有時我會不悅」會催他快點。賴妻留言說，「這次我也好想催他」，「可以快一點嗎？可以不要慢吞吞嗎？」、「快點醒來，我們回家了，不怕了，我在」。