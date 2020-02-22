員警執勤因公死亡 警署長：加強員警自主健康管理
高雄市警新興分局警備隊警員林家裕在高雄燈會期間，負責會場周邊巡守勤務，因遇上連日低溫，執勤時，突然因腦幹出血，送醫後昏迷不醒，家屬決定拔管，直到1月19日因公死亡。警政署長陳家欽今天南下高雄慰問家屬，也希望所有員警隨時注意天氣變化，加強自主健康管理。
1月30日晚間，54歲的林家裕與朱姓警員執行晚間燈會周邊巡守勤務，停留在新興區中正路與自立路口執勤，對幾名駕駛人開違規罰單時，朱發覺他精神不濟，連站都站不穩，趕緊向119求救，送他到大同醫院急救，發現腦幹出血，昏迷指數4，又因血塊凝在腦中央手術仍有危險，住進加護病房觀察，多日後傷勢未好轉，家屬才在2月18日決定拔管，隔天林即去世。
林家裕已婚沒子女，但堂上有高齡父母，高雄市警局為他成立治喪委員會，協助家屬辦理後事。
警政署長陳家欽獲知，指示高雄市警局全力協助後續撫卹事宜，今天也南下高雄，到靈堂致哀，並慰問遺孀。
陳家欽表示，警察日夜輪班，工作辛勞，須隨時注意天氣變化及身心狀況，加強自主健康管理，尤其年紀40歲到50歲族群，更應重視心血管檢查，早期發現治療，避免發生憾事，對於勤務編排，應讓員警有充分休息時間，調節體力，並鼓勵正當休閒活動，減輕員警工作壓力，維護健康身心。他說，對於因公傷殘或死亡的員警，警政署一定會提供最大的照顧與協助，讓所有警察人員能勇於任事、無後顧之憂。
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