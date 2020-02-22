快訊

好消息！鑽石公主號返國19名台人一檢「全陰性」二採23:30進行

才剛宣告淪陷...南韓又增87人感染新冠肺炎！累計433例確診

員警執勤因公死亡 警署長：加強員警自主健康管理

聯合報 / 記者林保光／高雄即時報導
警政署長陳家欽（左二）今天慰問因公去死的警員林家裕家屬，他指示員警應隨時注意身體狀況，加強自主健康管理。圖／高雄市警新興分局提供
警政署長陳家欽（左二）今天慰問因公去死的警員林家裕家屬，他指示員警應隨時注意身體狀況，加強自主健康管理。圖／高雄市警新興分局提供

高雄市警新興分局警備隊警員林家裕在高雄燈會期間，負責會場周邊巡守勤務，因遇上連日低溫，執勤時，突然因腦幹出血，送醫後昏迷不醒，家屬決定拔管，直到1月19日因公死亡。警政署長陳家欽今天南下高雄慰問家屬，也希望所有員警隨時注意天氣變化，加強自主健康管理。

1月30日晚間，54歲的林家裕與朱姓警員執行晚間燈會周邊巡守勤務，停留在新興區中正路與自立路口執勤，對幾名駕駛人開違規罰單時，朱發覺他精神不濟，連站都站不穩，趕緊向119求救，送他到大同醫院急救，發現腦幹出血，昏迷指數4，又因血塊凝在腦中央手術仍有危險，住進加護病房觀察，多日後傷勢未好轉，家屬才在2月18日決定拔管，隔天林即去世。

林家裕已婚沒子女，但堂上有高齡父母，高雄市警局為他成立治喪委員會，協助家屬辦理後事。

警政署長陳家欽獲知，指示高雄市警局全力協助後續撫卹事宜，今天也南下高雄，到靈堂致哀，並慰問遺孀。

陳家欽表示，警察日夜輪班，工作辛勞，須隨時注意天氣變化及身心狀況，加強自主健康管理，尤其年紀40歲到50歲族群，更應重視心血管檢查，早期發現治療，避免發生憾事，對於勤務編排，應讓員警有充分休息時間，調節體力，並鼓勵正當休閒活動，減輕員警工作壓力，維護健康身心。他說，對於因公傷殘或死亡的員警，警政署一定會提供最大的照顧與協助，讓所有警察人員能勇於任事、無後顧之憂。

高雄市警新興分局警員林家裕在高雄燈會執勤時病發，因公死亡。圖／高雄市警新興分局提供
高雄市警新興分局警員林家裕在高雄燈會執勤時病發，因公死亡。圖／高雄市警新興分局提供

陳家欽 高雄市 警察

延伸閱讀

警專25日開學 陳家欽訪視防疫措施

疫情假訊息不斷 警署長專案會議指示嚴查

首例新冠肺炎亡後 陳家欽指示：查獲假訊息立即對外說明

徐國勇首回應陳家欽人事案爭議 回一句話就轉頭

相關新聞

玉里天主堂回收站失火 法國神父劉一峰心血全毀

來台逾半世紀，長期照顧花蓮偏鄉身心障礙者、街友、更生人的法國神父劉一峰，長年推動資源回收，位於玉里鎮新昌一街的回收場，今...

影／友人看完展先離開 八旬婦台中轉運站枯等一整夜

台中市83歲的巫姓婦人與友人相約在高鐵看展，友人看完展後離開，巫婦卻忽然失去方向感，獨自坐上公車輾轉到台中轉運站，並在站...

慣竊「沒戴女內褲無法睡覺」！居民憂再犯 醫師建議就診

嘉義縣市去年發生多起內衣褲竊案，檢警逮補周姓男子，因周承認犯案、且偷竊內衣褲價值不高，法官多認為屬微罪，判拘役或者罰金；...

苑裡水坡里垃圾場起火 火場鄰近二高

苗栗縣苑裡鎮水坡里垃圾場今天近中午時發生火警，苗栗縣消防局據報趕往灌救，目前火勢已控制，進行殘火處理中。

疫情沒在怕！豪宅藏德州撲克賭場 肺炎戴口罩照樣玩

新北市新莊區某豪宅暗藏德州撲克賭場，警方搜索發現，在場人士幾乎都戴上口罩，不顧新冠肺炎疫情仍聚賭，查獲工作人員及賭客共1...

視障搭捷運驚遇鹹豬手 捷警隊：已主動聯繫

北捷傳出性騷擾事件，一名張小姐在臉書「爆廢公社」貼文，指自己是視障人士，日前在捷運台北車站前往京站方向，途中遇有一位男子...

台東1住宅火警 濃煙半公里可見 幸無人傷亡

台東市馬亨亨大道和青島街的交叉路口1間鐵皮民宅今天下午1點30分傳出火警，濃煙竄出，半公里外都看的見，警消據報20分鐘控...

男子報警稱家裡有鬼 員警拿警徽「驅邪」

高雄市警方接獲盧姓男子報案，稱家裡鬧鬼，要警方幫忙；員警到他家安撫他，卻見他全身發抖，暴跳狂喊，「這裡有2個鬼」。員警觀...

案外案／按摩女活活遭燒死 大樓89歲翁嚴重嗆傷命危中

新北市蘆洲區中華街一家養生館日前凌晨遭縱火，22歲黃姓按摩女遭活活燒死，警方昨晚逮到凶嫌。由於該養生館位於大樓1樓，火警...

國光客運輾斃男子 死者任職清潔隊、曾和媽媽開水餃店

林姓男子駕駛國光客運在基隆火車站北站外道路，輾斃躺在路面的金姓男子。據了解，金男任職基隆市環保局清潔隊，環保局長賴煥紘今...

9年條款？台南消防局人事大地震

繼台南市警局啟動8年條款，今年農曆年後刑警大調動之後，消防局本月也啟動9年條款，七大隊當中有6名大隊長調動，所屬7個中隊...

疑更換瓦斯管不慎 新店拉麵店傳火警3人送醫

新北市新店區三民路段上一間在地知名拉麵店今天上午準備開張時傳出火警，路過民眾見濃濃陣煙冒出報案；警、消獲報抵達現場，約1...

熱門新聞

台南將軍發生槍擊命案一死一重傷 槍嫌逃逸

年幼喪母又遭父親遺棄 爭氣女考上律師告父遺棄

保母染毒？嬰兒頭髮驗出安毒反應 母淚訴：心如刀絞

國光客運迴車 輾過疑酒醉倒臥道路男子的頭當場死亡

蘆洲縱火活活燒死按摩女郎 嫌犯逃亡數日落網

畫面曝光！台南凶嫌1分鐘槍殺2人 殺人後又去砸檳榔攤

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。