影／友人看完展先離開 八旬婦台中轉運站枯等一整夜

台中市83歲的巫姓婦人與友人相約在高鐵看展，友人看完展後離開，巫婦卻忽然失去方向感，獨自坐上公車輾轉到台中轉運站，並在站內枯等一整晚；早班站務人員擔心巫婦飢寒交迫，提供熱食早餐並報警。原來巫婦家住烏日區，經員警聯繫，巫婦兒子急忙趕來接回母親，並提醒巫婦疑似有輕微失智現象，家人需多留意。

台中市警局第三分局東區分駐所員警林癸良、盧禹丞，前天上午6點多接獲報案，一名83歲巫姓婦人獨自坐在台中轉運站內。

站務人員說，老婦人在站內一整晚，擔心她整晚沒吃，先買熱食早餐供果腹，希望警方協助送返家。

巫婦說，她與友人相約在烏日高鐵站附近看展，看展結束友人先行離開，她一人瞬間失去方向感，不知該往哪走，只好坐上公車一路到終點台中轉運站下車，並待在站內一整晚。

警方查出，巫婦住在烏日區，但撥打市內電話卻無人接聽，員警先將她帶返派出所，並聯繫轄區派出所到她家中尋找家屬。

巫婦兒子接獲警方通知，焦急趕到派出所接回母親，並說知道當天母親與朋友出門，工作返家以為母親早已休息，一大早發現母親竟整晚未歸，他急著在住家附近尋找，所幸遇員熱心的站務員與警方，母親才能平安返家。

警方也提醒巫婦兒子，巫婦疑有輕微失智症狀，請家人平日多加留意，可向市府社會局申請防走失手鍊，或讓她隨身帶著聯絡資訊，讓警方能夠儘速聯繫家屬協助返家，避免發生意外。