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慣竊「沒戴女內褲無法睡覺」！居民憂再犯 醫師建議就診

聯合報 / 記者卜敏正／嘉義市即時報導
醫師建議，偷竊癖、強迫症患者若入監所服刑，透過獄政單位協助，向獄所心理師、身心科醫師就診，是最快速能幫助患者的方法。示意圖、非當事人／報系資料照片
醫師建議，偷竊癖、強迫症患者若入監所服刑，透過獄政單位協助，向獄所心理師、身心科醫師就診，是最快速能幫助患者的方法。示意圖、非當事人／報系資料照片

嘉義縣市去年發生多起內衣褲竊案，檢警逮補周姓男子，因周承認犯案、且偷竊內衣褲價值不高，法官多認為屬微罪，判拘役或者罰金；地方憂心愛偷內褲者重複犯案，建議警方逮捕後應強制就醫。警方表示犯案者無傷人自傷顧慮，無法強制送醫，身心科醫師建議，可透過獄政單位協助，主動向獄所心理師、身心科醫師就診。

嘉義縣周姓男子涉及數十起女性內衣褲竊案，去年4月被警方逮捕，起出122件女內褲引發地方熱議，都稱他「內褲大盜」；檢警法辦後他難改舊習，去年6月至今年1月，幾乎每月都因為行竊內褲被判刑，周還稱「沒戴女內褲無法睡覺」，地方認為他「看病」比較重要。

警方表示，這類隱性內褲癖其實不少，許多女失主羞於啟齒、不一定會報案；多年前嘉義縣鹿草鄉許多住戶也發現，曬門口內褲經常遺失，當年監視器不普及，鄰居羞於啟齒、沒有報案，直到某次下雨淹水，從某戶水溝沖出上百條女用內褲，村民才驚覺有「內褲癖」，雖然擔心也不知如何是好。

嘉義地方法院說明，這類患者都是微罪，檢察官起訴後若沒有特別提出來，承審法官非同一人，不一定能瞭解被告狀況，被告是否有「因精神障礙或其他心智缺陷，導致辨識行為違法的能力顯著減低」，必須由檢察官舉證，或是聲請法院調查。

調查方式是請精神科醫師鑑定，法官能針對這類犯案者做「監護處分」，可裁定患者到醫院就醫，診斷他的精神疾病是否影響行為。

台中榮總嘉義分院副院長、身心科醫師黃敏偉指出，目前司法體系對這類偷竊癖好犯案者，裁定就醫案例並不多，但依照過去醫療研究發現，這類疑有強迫症、戀物癖竊嫌，很可能腦內缺乏血清素或多巴胺，就像缺少快樂激素，患者會透過偷竊或特殊僻好滿足自己內在，若能妥善治療的確能改善。

他說，如果司法系統無法強制患者就醫，亦可透過家屬、地方員警勸說帶患者就醫，患者若入監所服刑，目前各獄所都有配合醫療單位；建議透過獄政單位協助，向獄所心理師、身心科醫師就診，是最快速能夠幫助患者的方法。

醫師建議，偷竊癖、強迫症患者若入監所服刑，透過獄政單位協助，向獄所心理師、身心科醫師就診，是最快速能幫助患者的方法。示意圖／報系資料照片
醫師建議，偷竊癖、強迫症患者若入監所服刑，透過獄政單位協助，向獄所心理師、身心科醫師就診，是最快速能幫助患者的方法。示意圖／報系資料照片

患者 嘉義 醫師

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