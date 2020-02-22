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視障搭捷運驚遇鹹豬手 捷警隊：已主動聯繫

聯合報 / 記者張世杰／台北即時報導
北捷又傳出性騷擾事件，台北市捷運警察隊今天舉行記者會說明。圖／台北市捷運警察隊提供
北捷又傳出性騷擾事件，台北市捷運警察隊今天舉行記者會說明。圖／台北市捷運警察隊提供

北捷傳出性騷擾事件，一名張小姐在臉書「爆廢公社」貼文，指自己是視障人士，日前在捷運台北車站前往京站方向，途中遇有一位男子表達帶路引導，結果該男子突然抓著她的手去碰觸下體，事後向站務員反應，卻得到「妳也沒看清楚那個人的長相，也沒辦法啦，以後自己小心一點」，讓不少網友傻眼。

台北市捷運警察隊今天表示，同仁看見該篇貼文後，已主動聯繫張小姐，但對方表達，因為住台中且視障關係，初步考量沒有提告意願，但該隊仍已調閱相關影像，保存證據，查證是否是慣犯所為，一經提告後，將依法究辦。

台北市捷運警察隊呼籲，視障人士若遭到性騷擾時，可先記住案發時間、地點、歹徒聲音等特徵，以利後續追查，一般旅客則應冷靜的記下嫌犯的特徵，請求其他乘客的協助，共同抵制列徒。

若性騷擾案件發生在捷運站體內，可請求保全或站務人員協助，如果發生在列車上，則可按下車廂內紅色緊急通話鈕，請求司機員協助轉報或打110報案。

捷運 性騷擾 視障

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