聽新聞
test
0:00 / 0:00
視障搭捷運驚遇鹹豬手 捷警隊：已主動聯繫
北捷傳出性騷擾事件，一名張小姐在臉書「爆廢公社」貼文，指自己是視障人士，日前在捷運台北車站前往京站方向，途中遇有一位男子表達帶路引導，結果該男子突然抓著她的手去碰觸下體，事後向站務員反應，卻得到「妳也沒看清楚那個人的長相，也沒辦法啦，以後自己小心一點」，讓不少網友傻眼。
台北市捷運警察隊今天表示，同仁看見該篇貼文後，已主動聯繫張小姐，但對方表達，因為住台中且視障關係，初步考量沒有提告意願，但該隊仍已調閱相關影像，保存證據，查證是否是慣犯所為，一經提告後，將依法究辦。
台北市捷運警察隊呼籲，視障人士若遭到性騷擾時，可先記住案發時間、地點、歹徒聲音等特徵，以利後續追查，一般旅客則應冷靜的記下嫌犯的特徵，請求其他乘客的協助，共同抵制列徒。
若性騷擾案件發生在捷運站體內，可請求保全或站務人員協助，如果發生在列車上，則可按下車廂內紅色緊急通話鈕，請求司機員協助轉報或打110報案。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言