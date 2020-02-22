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男子報警稱家裡有鬼 員警拿警徽「驅邪」
高雄市警方接獲盧姓男子報案，稱家裡鬧鬼，要警方幫忙；員警到他家安撫他，卻見他全身發抖，暴跳狂喊，「這裡有2個鬼」。員警觀看四周並無異狀，最後演出「以警徽驅邪」，才安撫他的情緒。
高雄市警鳳山分局今天表示，盧姓男子（43歲）疑因飲酒過量，加上看電視太過入戲，才打電話報警，稱在他家裡客廳，看到「好兄弟」。
據了解，1月19日中午，盧姓男子打電話到鳳山警分局成功派出所，驚慌說「有好兄弟闖進我家」，警方不明他的意思，通報線上巡邏員警前往處置，發現他家並沒遭入侵痕跡。盧母說他在客廳看電視，突然就喊了起來，也不知道在喊什麼。他卻暴跳狂喊「有2隻鬼，1個一直拉他的腳，1個在那邊」。
員警見盧姓男子情緒激動，告訴他「警徽是光明的象徵，好兄弟也會怕」，便以「警徽驅邪」拿著警徽環繞他家客廳四周後，盧才穩定情緒，說「好兄弟飛走了」，才結束這場鬧劇。
警方表示，喝酒切勿過量，暴飲會增加自身誤判風險情況、失去自制力，可能造成意外或失序行為，影響身心狀況。
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