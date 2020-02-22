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案外案／按摩女活活遭燒死 大樓89歲翁嚴重嗆傷命危中
新北市蘆洲區中華街一家養生館日前凌晨遭縱火，22歲黃姓按摩女遭活活燒死，警方昨晚逮到凶嫌。由於該養生館位於大樓1樓，火警當下消防局緊急疏散大樓住戶，住在8樓的89歲謝姓老翁及他的外籍看護遭嗆傷送醫。謝翁因吸入過量一氧化碳，目前命危中。
消防局當時緊急疏散大樓住戶，不過據了解，住在8樓的謝翁與外籍看護（40歲）兩人仍遭濃煙嗆傷送醫。謝翁傷勢較重，雖無外傷，不過因一氧化碳中毒，目前插管5天仍是命危狀態，他的家人每天在加護病房外守候。外籍看護則無大礙，已轉入一般病房。
50歲凶嫌蘇新漢本月17日凌晨3時許，提著2桶汽油衝進位於大樓1、2樓的養生館，先朝郭姓員工噴灑汽油，郭嚇到逃跑，逃過一劫；蘇再衝到2樓將22歲黃女活活燒死。警方調查發現兩人疑有感情及金錢糾紛，昨晚在桃園逮到蘇，訊後將依殺人罪嫌送辦。
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