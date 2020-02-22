案外案／按摩女活活遭燒死 大樓89歲翁嚴重嗆傷命危中

新北市蘆洲區中華街一家養生館日前凌晨遭縱火，22歲黃姓按摩女遭活活燒死，警方昨晚逮到凶嫌。由於該養生館位於大樓1樓，火警當下消防局緊急疏散大樓住戶，住在8樓的89歲謝姓老翁及他的外籍看護遭嗆傷送醫。謝翁因吸入過量一氧化碳，目前命危中。

消防局當時緊急疏散大樓住戶，不過據了解，住在8樓的謝翁與外籍看護（40歲）兩人仍遭濃煙嗆傷送醫。謝翁傷勢較重，雖無外傷，不過因一氧化碳中毒，目前插管5天仍是命危狀態，他的家人每天在加護病房外守候。外籍看護則無大礙，已轉入一般病房。