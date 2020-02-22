國光客運輾斃男子 死者任職清潔隊、曾和媽媽開水餃店

林姓男子駕駛國光客運在基隆火車站北站外道路，輾斃躺在路面的金姓男子。據了解，金男任職基隆市環保局清潔隊，環保局長賴煥紘今早說，得知悲劇很難過，會協助家屬善後。金的哥哥近午時指認死者身分無誤，正在警局製作筆錄，希望檢警釐清真相。

警方調查，國光客運林姓司機（57歲）昨晚約9點，駕駛客運在火車站北站、基隆港西岸旅客服務中心間路口迴轉時肇事。

國光客運行車紀錄畫面未能清楚拍下肇事畫面，目擊的計程車司機則向警方說，當時金躺在地上，被國光客運輾過頭部。

基隆市消防局「119」接獲報案前往救護，發現金男躺在客運車門處下方，明顯死亡，交由警方處理。

警方對林實施酒測，酒測值為零。林稱，開車經過肇事地點，沒有察覺車道上有人，不知會輾過死者。至於金男為何會躺在車道，警方將再深入調查。

警方今天上午查出死者身分，通知他住在台北的哥哥協助指認，並製作筆錄。金的哥哥說，兩人未同住，不同弟弟為何會發生意外，希望檢警查明真相。

金男生前曾接受媒體採訪，他因從小吃爸爸做的山東水餃、麵食長大，因此和媽媽在基隆市仁愛國小對面開店，賣「會站起來」的手作山東水餃。媽媽罹癌後他把店收了，專心照顧媽媽。媽媽去年6月病逝後，金在義三路重新開店，不久又歇業。