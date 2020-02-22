9年條款？台南消防局人事大地震

繼台南市警局啟動8年條款，今年農曆年後刑警大調動之後，消防局本月也啟動9年條款，七大隊當中有6名大隊長調動，所屬7個中隊也因應中隊實質化，補實其懸缺，約有14人調整職務，幅度之大引發關切。外傳與去年底永康大火，議會要求專案檢討有關，消防局否認，強調9年未調整，輪調增加歷練，也避免風紀問題。

台南市消防局指出，合併至今9年多，人事均未調整，大隊長擔任各大隊安檢人員的主管，也必須定期輪調一下，藉由輪調讓各大隊大隊長更加有活力與創新服務市民，也可避免風紀問題。

消防局也表示，為提升消防救災能量，除加強車輛、器材等硬體，也規畫主管定期輪調、異動或陞遷，強化中生代職務歷練、經驗傳承，培養內外勤優秀人才，強化消防業務推動。而這次人事本月20日生效。

然而，外傳去年底永康大火，現場指揮官指揮調度及火場控制等，引發市議會關切，甚至要求該局做專案檢討，基層發出不平之鳴。消防局強調，這次人事調動與永康火警及議會無關。

這次七大隊當中，僅三大隊長任職不到3年，其餘6名大隊長均調動，所屬7個中隊長，不少懸缺或由分隊長代理，消防局指出，因應中隊實質化，必須補實，部分分隊長也隨之異動。