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國道翻車聽2句「救命」 駕駛見乘客已噴飛慘死路肩
國道三號高雄田寮段今天凌晨發生4車連環撞1死3傷，警方查出，銀色轎車自撞翻覆在中線車道時，先遭貨車擦撞，駕駛李姓男子及乘客傅姓男子各自爬出，但李聽到傅喊了「救命、救命」就沒聲音，他脫困後，驚見傅已被撞噴飛內側護欄路肩；警方正調閱高速公路即時影像監視系統、ETC資料，過濾當時行經車輛查出肇事者。
李姓駕駛告訴警方，「當時開一開就失控了」，他還說，當時未超速，胎壓正常，事故後4顆輪胎沒爆胎，對於為何發生也感到奇怪，不過警方持保留態度，會深入釐清是否有疲倦、分心等原因導致失控。
警方調查，李姓男子駕駛的銀色轎車當時行駛在最內側，先失控擦撞內側護欄，再撞外側護欄，最後翻覆停於中線，李及乘客傅姓男子還沒爬出時，就有輛貨車擦撞，但從貨車擦痕研判未正面撞上，反而兩人試圖脫困時，先爬出車外的傅慘被撞飛。
警方查出，李姓男子透露當時聽見傅喊叫「救命、救命」兩聲，接著就沒聲音，脫困後看見傅倒在內側路肩處；而他一度還停留內側車道處、拿手機開閃光燈示警，有指揮2輛車閃過，由於覺得太危險又跑至外側路肩，根據他的說法警方研判，此時另輛紅車未見銀車而閃避不及撞上，力道甚大讓銀車翻正。
此件嚴重事故造成銀色車的乘客傅姓男子當場死亡，銀車駕駛李姓男子、紅色轎車陳姓夫妻3人受傷送醫。
國道警第五大隊副大隊長范楊健說，若在高速公路上自撞，沒人受傷，可先簡單拍照後先把車移往路肩，避免追撞；如果有人受傷，則應立即在車子前方擺三角警示牌，當事人視現場情況決定要不要協助指揮，否則就快跑到路肩等待警消。
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