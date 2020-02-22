老翁喊救命拒隨兒同住 員警霸氣一句話說服老翁

高雄市鼓山區九旬老翁在陽台大喊救命，員警據報趕到老翁家，發現門口聚集一些人，一問才知大多是老翁的家人，因老翁拒絕搬離高雄才高喊救命。員警問出原因，上樓安撫老翁，霸氣講了一句話，老翁便同意下樓，讓兒子接去台南同住。

據了解，93歲的張姓老翁獨居高雄市鼓山區，有外籍看護照顧，1月間父子談妥一起回台南同住，但後來兒子一家大小到高雄要接他回台南，老翁卻臨時說不願離開高雄，兒子要帶他下樓，他才到陽台大喊救命。

鼓山警分局內惟派出所巡佐盧志成、警員陳冠成到場處理，發現老翁家人聚集門口，員警得知老翁的兒子是考量父親年紀已大，不忍父親獨居高雄，才要接他到台南同住，就近照顧。

內惟所巡佐盧志成上樓安撫老翁，2人談了許久，老翁擔心兒子不孝，盧志成霸氣回應老翁，老翁聽了放心許多，才同意由讓盧志成扶下樓，與兒孫們一起回台南。老翁的兒子覺得不可思議，問員警如何勸父親，盧回答告訴老翁，「如果兒子不孝順的話，我就從高雄殺到台南找他們算帳」，讓老翁兒子感激。