境外網路愛情詐騙險成功 行員報警擋下中年男匯款

55歲的林姓男子昨天中午到屏東縣潮州郵局，臨櫃要辦理境外銀行匯款，使用手機LINE軟體與對方傳遞訊息，因所填寫之帳號已列管為警示帳戶，無法轉匯，林再提供另組帳號欲重辦轉匯，行員察覺有異，請警方到場協助；警方到場了解，發現又是境外愛情電話詐騙老梗，及時阻止匯款。

潮州警分局中山路派出所警員簡孝賢、陳熙葳趕到郵局，了解並詢問匯款用途，林姓男子原表示欲匯款3萬5000元至國外友人帳號，後又稱於交友網站認識的女網友到義大利旅遊，因不小心皮包遺失，身無分文，急需匯錢至國外協助女網友脫困。

員警直覺有異，耐心勸說並提供相關詐騙案例與佐證下，林男卸下心防，提供手機LINE通訊內容員警查看，警方發現對談內容為網路愛情詐騙的老梗，林男這時才恍然大悟，原是網路愛情騙子。