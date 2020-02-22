子女在外打拚 獨居9旬翁路邊呆坐暖警親送返家

日前一名91歲何姓老翁心血來潮外出逛街，到台北車站準備消費時，卻發現自己身上錢財不見了，連回家的車錢都付不出來，只好在外遊蕩；中正一分局警員吳奕霖隔天凌晨經過警分局旁超商時，發現何翁獨自呆坐在路邊，上前關心後得知何翁久未進食且無法返家，便立刻提供熱食、並護送何翁回家。

警方表示，中正一分局忠孝西路派出所警員吳奕霖2月10日凌晨1時許在轄內巡邏時，在公園路上一間超商前發現一名老翁獨自呆坐在路邊，上前詢問後發現，何姓老翁家住新北市新店區，9日心血來潮獨自外出逛街，至台北車站準備消費時，卻發現身上的零錢用罄，又忘記把錢包遺落在哪裡，頓時無法返家，只好在外流連。

何翁向吳員說，家中子女早已在外地打拚，只剩自己一人獨居，雖對兒女成就深感驕傲，但自己卻在深夜有家歸不得。吳員聽聞後立刻將何翁帶返派出所休息，並提供熱食給老翁食用，待何翁體力恢復後，親自護送何翁返家。

警方提醒，民眾家中若有高齡或患有失智或其他慢性病老人，應在其衣服身上縫上家人的聯絡電話，或是製作手環，將名字及住址印在手環上，以利不慎走失時，警方才能聯絡家屬將其帶返家。為人子女也應多花時間陪伴家中長輩，多了一份關心即多一份溫暖。