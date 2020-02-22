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男暗夜躺路中遭國光客運輾斃 基隆去年10行人被撞死

聯合報 / 記者游明煌/基隆即時報導
男暗夜躺路中遭國光客運輾斃，基隆去年10行人被撞死。記者邱瑞杰／翻攝
男暗夜躺路中遭國光客運輾斃，基隆去年10行人被撞死。記者邱瑞杰／翻攝

國光客運陳姓駕駛昨晚在基隆火車站北站前，沒發現路中有一名中年男子倒臥路中直接輾過，男子被送醫後不治，主要傷在頭部，警方今天將報請檢方相驗釐清死因。交通隊正在查明死亡男子身分，警方說，這起意外是基隆市今年第1起死亡交通事故，去年行人交通意外有10人被撞死亡。

交通隊今天調查指出，仁愛區港西街基隆火車站北站前，昨晚9時發生交通事故，依據現場跡證及現場民眾指稱，一名男子不知何故，自行倒臥在道路中間，國光客運陳姓駕駛（男、57歲）開國光號行經時，因未能及時發現路中有行人倒臥，直接輾過男子，經通知救助車到場，宣告不治，主要傷處為頭部。

警方獲報到場處理，陳姓司機酒測值為零，員警封鎖現場採證，檢視客運行車記錄器等事證，釐清事故責任。有民眾說，車禍發生前有看到被撞男子疑似酒醉，在馬路大叫，多輛車輛都小心閃避，警方查證釐清，目前身分還不明。

交通隊說，昨晚交通意外是基隆市發生第1起死亡交通事故，行人事故去年10人死亡，基隆市警察局呼籲，行人穿越道路要注意左右來車，並不得在道路上任意奔跑、追逐、嬉戲或坐、臥、蹲、立，阻礙交通。大型車死角多，應遠離大型車。

事故 基隆 火車站

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