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日韓新冠肺炎疫情僅次中港澳 旅遊疫情升高至第二級

寒假延長憂孩子忘記開學 警戴口罩突襲高風險場所稽查

聯合報 / 記者張裕珍／桃園即時報導
高中以下學生開學日延至25日，桃園市警察局憂心青少年忘了開學，為逗留電子遊戲場、KTV、網咖等高風險場所，昨晚特別動員全市所轄分局員警與少年警察隊會同市府相關單位到八德分局轄內聯合稽查，將宮廟、網咖、公園等少年易涉毒場所納入熱點巡邏訪查，執勤人員也全部戴上口罩防疫。圖／八德警方提供
高中以下學生開學日延至25日，桃園市警察局憂心青少年忘了開學，為逗留電子遊戲場、KTV、網咖等高風險場所，昨晚特別動員全市所轄分局員警與少年警察隊會同市府相關單位到八德分局轄內聯合稽查，將宮廟、網咖、公園等少年易涉毒場所納入熱點巡邏訪查，執勤人員也全部戴上口罩防疫。圖／八德警方提供

因應新冠肺炎疫情，高中以下學生寒假延長，開學日也延至25日，桃園市警察局憂心青少年忘了開學，容易逗留電子遊戲場、KTV、網咖等高風險場所，昨天特別趁收假前最後一個周末，動員全市所轄分局員警與少年警察隊會同市府相關單位到八德分局轄內聯合稽查，將宮廟、網咖、公園等少年易涉毒場所納入熱點巡邏，並加強訪查。

昨晚出動大批人力到各熱點稽查，為加強防疫工作，全部執勤人員全部都戴上口罩，進出各該處所均須使用酒精消毒雙手，甚至戴上手套，保護自己也保護民眾安全。

八德警分局長陳錦坤說，昨晚勤務規畫結合市府聯合稽查組，特別聚焦於少年易群聚、滋事場所，也將轄內旅館、網咖、易涉毒場所列為清查目標，有鑑於少年深夜容易在外聚集、遊蕩及吸菸、喝酒或無照駕駛等偏差行為，分局已經增加巡邏班次，尤其在25日學校開學前，會持續加強勸導取締。

高中以下學生開學日延至25日，桃園市警察局憂心青少年忘了開學，為逗留電子遊戲場、KTV、網咖等高風險場所，昨晚特別動員全市所轄分局員警與少年警察隊會同市府相關單位到八德分局轄內聯合稽查，將宮廟、網咖、公園等少年易涉毒場所納入熱點巡邏訪查，執勤人員也全部戴上口罩防疫。圖／八德警方提供
高中以下學生開學日延至25日，桃園市警察局憂心青少年忘了開學，為逗留電子遊戲場、KTV、網咖等高風險場所，昨晚特別動員全市所轄分局員警與少年警察隊會同市府相關單位到八德分局轄內聯合稽查，將宮廟、網咖、公園等少年易涉毒場所納入熱點巡邏訪查，執勤人員也全部戴上口罩防疫。圖／八德警方提供
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警察 新冠肺炎 寒假

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