網咖有三隻手 無業男得手還繼續玩落網

新北市李姓男子因找不到工作，整天泡在網咖，上月底見一旁座位客人玩到睡著，涉嫌伸三隻手偷拿桌上皮包內現金，被害人醒來發現錢被偷，找店家調監視畫面，發現李男得手後仍回座位繼續玩，暗中報警當場逮人，也追回被偷現金。警詢後依竊盜罪嫌移送新北地檢署偵辦。

27歲李姓失業男子因一直找到工作，整天泡在板橋區中山路一間網咖裡，因肚子餓沒錢吃飯，清晨5時上完廁所回來時，發現坐在附近座位的陳姓男子，疑似玩太累，趴在桌上睡著了，皮夾就放在桌上。

李男見四周無人注意，涉嫌伸手拿走皮夾，取走700元現金，又悄悄將皮夾放回桌上，若無其事的走回自己座位後繼續玩遊戲。上午7時許，陳姓男子醒來發現錢被偷，到櫃檯找店員調閱店內監視器畫面，發現竊賊就是距離自己座位不到3公尺的李男。

陳男不動聲色打電話報警，警方上午8時30分到場時，李男還坐在座位上玩線上遊戲毫無察覺，直到警方表明身分才當場傻眼，乖乖交出行竊得手的700元。李男落網後辯稱，因肚子餓沒錢吃飯才會下手行竊，但得手3個多小時，也還沒買任何東西吃，被害人陳姓男子聽到李男說法，氣得大罵「騙誰啊！怎麼沒餓死啊！」警詢後將李男依竊盜罪嫌送辦。