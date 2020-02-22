「每夾必中」 男子玩夾娃娃機 穩賺不賠有絕招

曾是夾娃娃機機台主的張姓男子，不爽花錢在新北市夾娃娃機店把玩夾娃娃機卻一直夾不到，涉嫌持自備鑰匙修改夾娃娃機保夾取物設定，變成「每夾必中」，才花1小時，夾走價值1萬多元商品，受害機台主發現後報案。警方以車追人成功逮人，張男卻辯稱，花錢卻一直夾不到，覺得不公平才持同型娃娃機台公鎖鑰匙下手。警詢後依竊盜罪嫌函送新北地檢署偵辦。

新北市板橋區縣民大道旁一間夾娃娃機店的董姓機台主，去年底補貨時發現其所擺放的5台夾娃娃機，被夾走3個藍芽耳機，2個藍芽喇叭及玩具公仔和40個3C配件，但投幣機內卻沒多少收入。

調閱店內監視器畫面，發現一名戴著米黃色安全帽、黑色口罩，背著安德瑪黑色背包男子，利用凌晨無人空檔時段，手持不明鑰匙，利用機台錢道測試功能，修改保證取物設定，才花了一個多小時，夾走5台夾娃娃機內許多商品，隨後開心騎機車離去，董男不滿損失1萬3600元，氣得向警方報案。

海山警方調閱夾娃娃機店內及沿路監視器畫面，發現竊賊所騎機車，是前一天在土城區被偷，以車追人並過濾失竊機車車牌號碼，發現騎贓車的34歲張姓男子，已先被永和警方當場查獲並依法移送。

警方獲悉已交保的張姓男子住在汐止區，上周通知張男到案，曾擔任機台主的張男坦承行竊，卻辯稱因為不爽該夾娃娃機店機台主將保夾門檻設定太高，花了錢卻一直夾不到，才會持自備的夾娃娃機公鎖鑰匙，重新修改機台保證取物設定，變成「每夾必中」。警詢後昨依竊盜罪嫌函送檢方偵辦。