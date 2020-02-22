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國三高雄田寮段自撞釀3車追撞 1男噴飛斷腿慘死

聯合報 / 記者林伯驊／高雄即時報導
一輛銀色轎車今天凌晨2點半行經國三高雄田寮段疑失控自撞，造成3車追撞。記者林伯驊／翻攝
一輛銀色轎車今天凌晨2點半行經國三高雄田寮段疑失控自撞，造成3車追撞。記者林伯驊／翻攝

國道三號高雄田寮段凌晨驚傳連環撞車禍，一輛銀色轎車今天凌晨2點半行經國三北上371.1公里，疑失控自撞內側護欄，再撞外護欄翻覆，車上兩人爬出車外求救，卻慘遭大貨車、紅色轎車等3車追撞，造成銀色轎車乘客傅姓男子當場死亡，其餘3人受傷，由於撞死傅的轎車疑急忙逃離現場，國道警方追查中，並釐清過失致死責任。

警消今凌晨2點32分獲報趕往救援，驚見傅姓男子被撞後噴飛到內側護欄旁，頭部重創且斷腿，明顯死亡，受多度撞擊的銀色轎車幾乎成廢鐵，現場車輛零件碎裂也散落在三個車道，造成全線封閉，直到5點18分才排除恢復通車；目前確認銀色轎車、大貨車及紅色轎車的駕駛呼氣酒測值皆為零。

國道五大隊警方查出，李姓男子（30歲）開銀色轎車載傅姓男子（42歲）疑似意外致失控先撞擊內護欄，再撞外側護欄後翻覆在中線車道，兩人爬出車外欲求救，但後方郭姓男子（23歲）開的大貨車反應不及擦撞，接著另一輛車閃避不及，撞上站在車外警戒的傅姓男子，之後陳姓男子（32歲）駕駛的紅色轎車又撞銀色車。

李姓男子告訴警方，撞到傅姓男子的轎車並沒停下來，反而高速離去，也沒有下車查看，警方將調閱畫面，以車牌追這名未到案肇事者。

消防人員到場救援，李姓男子有肢體外傷、頭部紅腫瘀血，另輛紅車上的陳姓夫妻也有外傷、臉部撕裂傷，幸好2歲小女兒僅瘀青，將李、陳姓夫妻送醫；但傅明顯死亡。

車禍造成國三北上田寮段一度全線封閉。記者林伯驊／翻攝
車禍造成國三北上田寮段一度全線封閉。記者林伯驊／翻攝
銀色轎車自撞後停在中間車道，造成後方連環追撞。記者林伯驊／翻攝
銀色轎車自撞後停在中間車道，造成後方連環追撞。記者林伯驊／翻攝
大貨車追撞。記者林伯驊／翻攝
大貨車追撞。記者林伯驊／翻攝
紅色轎車閃避不及追撞，車上一家三口受傷。記者林伯驊／翻攝
紅色轎車閃避不及追撞，車上一家三口受傷。記者林伯驊／翻攝

國道 夫妻 車道

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