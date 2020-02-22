影／小吃攤老闆娘清晨採買食材 遇上死亡車禍

台中市今晨發生死亡車禍，經營小吃店的董女騎車欲到三民市場採買食採，行經東區精武路與進化路口與轎車發生碰撞，董女送醫仍傷重不治。肇事的陸姓駕駛稱他與女騎士同向，但他要右轉進化路，車速相當慢，不清楚為何碰撞後騎士傷勢這麼嚴重。警方調查雙方駕駛均無酒駕，警詢後將陸男依過失致死罪嫌移送。

今晨4點36分，董女(51歲)騎機車從東區精武路往進化路(市區)直行，陸男(26歲)駕駛藍色轎車從精武路右轉進化路，雙方在路口發生碰撞，造成轎車右前保險桿一道擦痕，機車刮地痕約6公尺，董女當場倒地。

警消到場，董女送中國醫藥大學附設醫院救治，仍傷重不治；陸男稱當時他準備返家，車輛行經進化路準備右轉，車速不快，該路口限速50公里，他未超速，得知女騎士傷重不治的消息，他不敢置信，相當難過。

死者丈夫哀傷，他與妻子經營小吃店，每天清晨妻子會先騎機車到三民市場採買食採，今天與往常一般，沒想到從此天人永隔。