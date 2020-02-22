國道三號田寮段車禍釀1死4傷 警追緝肇逃

國道三號高速公路田寮段今天凌晨發生一起疑自撞、追撞車禍，造成1死4傷，高雄市消防局出動救護人員搶救，國道公路警察局也調閱監錄影像追緝肇事逃逸者及調查車禍原因。

國道公路警察局第五公路警察大隊初步調查，李姓男子駕駛的自小客車凌晨2時30分許，行經國三北上約371公里處田寮段時，疑未注意車前狀況致失控先撞擊內護欄，再撞擊外側護欄後停於中線車道。

自撞車禍發生後，停於中線車道的李男所駕駛自小客車，再遭郭姓男子駕駛的營業大貨車擦撞，李男自小客車上乘客傅姓男子持發光警示器在車外警戒時，遭一輛車號不詳自小客車撞擊，當場死亡；李男自小客車隨後再遭陳姓男子駕駛的自小客車撞擊。

高市消防局據報出動4車12人前往搶救，陸續將肢體等多處外傷的傷者送醫。

警方表示，這起疑自撞、追撞車禍，共造成1死4傷，對肇事車輛駕駛進行酒測的酒測值均為零。車禍現場清晨5時許排除後恢復通車。持續追查肇事原因和追緝車號不詳自小客車肇逃者。